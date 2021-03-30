الجيش العراقي يعثر على ٦ منصات حديدية في كركوك استخدمت لإطلاق صواريخ نوع كراد باتجاه إقليم كردستان

2021/03/30 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، بالعثور على ٦ منصات حديدية في منطقة نبي اوه أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك ، استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لاطلاق ٦ صاروخ نوع كراد باتجاه إقليم كردستان العراق.

حيث سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين اربيل وكركوك ، دون وقوع خسائر ومازالت الاجهزة الامنية تحقق في تفاصيل هذا الحادث للتوصل الى الفاعلين واحالتهم للقضاء، في الوقت الذي شددت فيه قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك من إجراءاتها لمنع تكرار مثل هكذا حادث، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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