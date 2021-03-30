كربلاء ترفع ما يقارب عشرة آلاف طن من النفايات خلال الزيارة الشعبانية

2021/03/30 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرية بلدية كربلاء المقدسة ان

كوادرها قام برفع ما يقارب عشرة آلاف

طن من النفايات داخل مركز المدينة

والأطراف المحيطة بها والأحياء السكنية

وقال مدير البلدية المهندس عبير سليم

ناصر لوكالة نون الخ

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