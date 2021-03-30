صاحب الفكاهة والحزن

2021/03/30 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي حسين

محمد حسين عبد الرحيم الفنان الذي ملأ

ذاكرة العراقيين بالبهجة .



كان

العراقيون ينتظرون أن ينشر البسمة من

على شاشة التلفزيون، فإذا به يثير حزنهم

وهو طريح الفراش، ويثير حيرتهم لأن

الفنان ال

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