شرطة بغداد تكشف تفاصيل اعتقال مسلح قتل شخصا وامرأة

2021/03/30 | 13:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة بغداد، تفاصيل اعتقال مسلح قتل شخص وامرأة وسط بغداد.

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