2021/03/30 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، الثلاثاء (30 آذار 2021)، آخر تطورات تشريع قانون الموازنة في مجلس النواب، فيما توقع موعداً جديداً لعقد جلستها.

وقال الشبكي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحوارات بين القوى السياسية بشأن حسم الخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، جارية ولم تتوقف، لكنها تُعقد حالياً خارج مبنى مجلس النواب، بين كل القوى السياسية".

وأضاف، أنه "حتى اللحظة لا يوجد حسم لاي خلاف بشأن موازنة 2021، لكن الحوارات مستمرة لحين التوصل الى اتفاق نهائي".

وتابع الشبكي: "نعتقد ان جلسة التصويت على الموازنة ستكون نهاية الاسبوع الحالي، بعد حسم الخلافات خلال الحوارات التي الجارية حالياً خارج البرلمان".

وفي وقت سابق من اليوم، حدد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، أبرز الخلافات التي رافقت ليلة التصويت على قانون الموازنة يوم الأحد الماضي.

وقال ميرزا، في تصريح صحفي، إن "مصير مشروع قانون الموازنة أصبح مجهولاً بسبب الخلافات الجديدة التي ظهرت بين الكتل النيابية"، مشيراً إلى أن "حصة اقليم كردستان لاعلاقة لها بتأجيل الجلسة".

وأضاف، أن "خلافات جديدة ظهرت بين الكتل النيابية هي التي تسببت في عدم عقد جلسة التصويت على الموازنة"، مبيناً أن "بعض الكتل قدمت مطالب جديدة بالاضافة الى تحديد سعر صرف الدولار ولم تتوصل الى اتفاق في ما بينها".

ولفت عضو المالية النيابية، أنه "لا يوجد أي موعد جديد للتصويت على الموازنة، والاجتماعات انتهت من دون تحديد أي موعد للجلسة المقبلة".

وكان مجلس النواب قد أخفق أول أمس الأحد، بعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، بسبب الخلافات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكتل السياسية بشأن تمريرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقع موعداً جديداً للتصويت.. عضو بالمالية النيابية يحدد آخر التطورات في حوارات الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقع موعداً جديداً للتصويت.. عضو بالمالية النيابية يحدد آخر التطورات في حوارات الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).