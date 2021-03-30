تدمير نفق لداعش في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالى

2021/03/30 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء (30 آذار 2021)، تدمير نفق لداعش في منطقة "أم الحنطة" شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي، دمرت نفقا لداعش في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالى".

وأضافت، أن "عناصر داعش كانت تستغل النفق للتنقل والتخفي في عملياتها الاجرامية شمال شرقي ديالى".

يواصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية لتطهير مناطق شمال شرق ديالى التي اتخذتها عناصر داعش ملاذا آمنا لها بسبب الأشجار والاحراش الكثيفة.

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