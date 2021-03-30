2021/03/30 | 13:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيار الحكيم يكشف عن "بدعة" في الموازنة ينفرد بها العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكيم يكشف عن "بدعة" في الموازنة ينفرد بها العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكيم يكشف عن "بدعة" في الموازنة ينفرد بها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).