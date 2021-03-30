2021/03/30 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بمخاطبة شركة امازون لحظر احد منتجاتها اساء للمسلمين وللعراق.وقال رئيس اللجنة، ثابت العباسي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “اطلعنا على ماروجه موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تطالب الحكومة بمخاطبة “أمازون” لحظر منتج أساء للمسلمين وللعراق المركز الخبري الوطني.

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