استثناء من اجراءات الاغلاق.. دولة توافق على دخول العراقيين “برًا” إلى بلادها

2021/03/30 | 13:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلنت السفارة العراقية في عَمان، الاثنين، أن السلطات الأردنية وافقت على طلبها السماح بدخول الطلبة العراقيين الذين يحملون إقامات أو تأشيرات دخول إلى المملكة برا عبر منفذ طريبيل – الكرامة الحدودي لغرض إكمال دراستهم.

ولم تذكر السفارة أية تفاصيل إضافية، لكنها قالت في بيان إنها ستقدم مزيدا من المعلومات عن الآليات المتبعة لتسهيل دخول الطلبة “لاحقا”.

ويمتلك المعبر، الذي أغلق أمام السياحة والسفرات الخاصة، وبقي مفتوحا أمام حركة التجارة، أهمية خاصة للبلدين الذين يقومان بمعظم تبادلهما التجاري من خلاله.

وسيطر تنظيم داعش على المعبر في عام 2014 قبل أن تعلن القوات العراقية تحريره عام 2015، لكنه بقي مغلقا بشكل كلي أو جزئي أمام حركة التجارة لعدة سنوات.

وقال مصدر في هيئة المعابر الحدودية إن المعبر بقي مفتوحا لأغراض التجارة، لكن سفر الأشخاص من خلاله تعطل بسبب انتشار فيروس كورونا في البلدين والإجراءات التي اتخذت لمحاولة تطويق الفيروس.

وعلقت السلطات العراقية العمل المسائي لمعبر طريبيل، في نوفمبر الماضي، بسبب “تهديدات إرهابية”.

ووقع العراق والأردن، في بداية مارس الحالي، اتفاقية لتطوير العمل بالمعبر لتشمل منح السائقين من الجانبين تأشيرات متعددة الدخول، كما تم الاتفاق على آليات معاينة الشاحنات والعمل على تقليل الوقت والكلف على المصدرين والمستوردين بين البلدين.

“الحرة”

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