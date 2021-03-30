عضو اللجنة المالية النيابية العراقية: قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت في البرلمان خلال اليومين المقبلين

2021/03/30 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

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قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي إن قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت داخل قبة مجلس النواب خلال اليومين المقبلين.

ورجحت التميمي في تصريحات صحفية تحديد رئاسة البرلمان لجلسة التصويت على الموازنة في أي وقت بعد قيام اللجنة المالية بتسليم مسودة القانون الى رئاسة مجلس النواب.

وأشارت التميمي إلى أن مقاطعة بعض الكتل السياسية لجلسة التصويت الماضية كان بسبب اعتراضهم على بعض المواد لافتة إلى عدم جواز استمرار خضوع عملية التصويت للقناعات المنفردة للكتل او النواب.

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