تدمير نفق لداعش في ديالى

2021/03/30 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تدمير نفق لعصابات لداعش الارهابية في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي، دمرت نفق لداعش في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالى".واضاف البيان ان "عناصر داعش كانتتستغل النفق للتنقل والتخفي في عملياتها الاجرامية شمال شرق ديالى".

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