الحركة والرؤية - ساطع هاشم

2021/03/30 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ساطع_هاشم الأسماك وحدها تتنقل وتسافر وتسرح وتمرح بعالم ثلاثي الابعاد، من الأعلى الى الأسفل ومن الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، لانها تتحرك وسط سائل، اما نحن فنتحرك وسط غاز، وسط الهواء الخفيف الذي لا يقوى على حملنا، وقدر الانسان ان يمشي ويتحرك ويتنقل منذ الازل في بعدين فقط، من الشمال الى الجنوب او من الامام الى الخلف وبالعكس، ثم نمشي في بعدنا الثاني من الشرق الى الغرب او من اليمين الى اليسار وبالعكس، ......





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