2021/03/30 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تسجل 4 وفيات ونحو 300 اصابة جديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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