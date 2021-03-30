حكم بالسجن لـ6 سنوات ضد منتحل صفة مشرف قضائي

2021/03/30 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت محكمة جنايات بابل، الثلاثاء، حكماً بالسجن 6 سنوات لمدان بانتحال صفة مشرف قضائي.

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وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آذار 2021)، أن "الهيئة الثانية في جنايات بابل نظرت قضية متهم انتحل صفة مشرف قضائي في مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا إلى أن "المدان استحصل مبالغ مالية كبيرة من مواطنين لقاء غلق دعاوى وعمليات توسط في المحاكم باعتباره مشرفاً على عمل قضاة التحقيق، بحسب ادعائه للمشتكين".

وأضاف، أن "المتهم ضبطت بحوزته هويات ومذكرات قبض وكتب صادرة من المحاكم"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة بالسجن 6 سنوات يأتي استنادا إلى أحكام القرار 160 / أولا الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل".

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