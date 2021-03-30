2021/03/30 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن تعطيل تمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، “سياسي” وليس “فني”، فيما أشارت إلى العمل على عقد جلسة يوم غد الأربعاء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معلنة موعداً جديداً لتمريرها..



المالية النيابية: تعطيل الموازنة “سياسي” المركز الخبري الوطني.

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