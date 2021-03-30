2021/03/30 | 14:14 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 30 مارس 2021 | 02:00 مساءً

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الأمن والأهالي ..



يحبطون محاولة إضرام رجل النار بنفسه وأسرته في كورنيش السماوة

أفاد مصدر في شرطة محافظة المثنى يوم الثلاثاء بإحباط محاولة انتحار رجل في العقد الرابع من العمر من خلال حرق نفسه هو وأسرته على كورنيش مدينة السماوة مركز المحافظة.

وقال المصدر، بأن عملية الإحباط تمت من قبل القوات الأمنية وعدد من المواطنين.

ووفقا للمصدر فإن القوات الأمنية تجري تحقيقا مع الرجل لمعرفة أسباب ودوافع إقدامه على حرق نفسه مع أسرته.

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