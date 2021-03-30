اتحاد مقاولي ديالى يشتكي: مشاريع المحافظة تحولت مصادر تمويل للأحزاب - عاجل

2021/03/30 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

قال مدير فرع اتحاد المقاولين في ديالى اسماعيل الربيعي، اليوم الاثنين (30 آذار 2021)، بأن شركات تابعة لأحزاب سياسية ’’تهمين’’ على مشاريع المحافظة.

ولفت الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إلى أن "مشاريع محافظة ديالى تذهب إلى شركات هي بالأساس تابعة لأحزاب متنفذة، دون الأخذ بالاعتبار الشركات الرصينة"، على حد تعبيره.

وأضاف الربيعي، أن "شركات تأسست مثلا قبل عام، تحصل على مشاريع بمليارات الدنانير، رغم انه ليس لها أي أعمال مماثلة لما يتم التعاقد معها عليه".

وأشار إلى أن "شركات الأحزاب ظاهرة موجودة في ديالى وبقية المحافظات وهي تمثل مصدر تمويل جديد للأحزاب والقوى المتنفذة".

وتابع، أن "إبعاد الشركات المعروفة عن عالم البناء والإعمار قرار خاطئ وله تداعيات سلبية"، مؤكداً بأن "الاحتراف والمهنية يجب أن تكون حاضرة في تنفيذ المشاريع".

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