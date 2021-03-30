وفاة 4 مصابين بكورونا في النجف وتسجيل 290 إصابة جديدة

2021/03/30 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء (30 آذار 2021)، تسجيل أربع وفيات جديدة بكورونا، ونحو 300 حالة إصابة في عموم المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اجراء 1509 فحوص مختبرية لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".

وأضافت، أن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 292 شخصاً بفيروس كورونا، إلى جانب تماثل 384 شخصاً للشفاء التام"، مشيرة إلى "تسجيل أربع حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالوباء".

وتاب البيان، أنه "من بين الاصابات 6 حالات في صفوف منتسبي دائرة صحة النجف".

وأشار، إلى أن "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كالتالي (مجموع الاصابات الكلي: 45604، مجموع حالات الشفاء: 39088، مجموع الوفيات: 425، مجموع الحالات تحت العلاج: 6091، مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3528)".

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