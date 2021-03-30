الحشد يدمر نفقاً استراتيجياً لداعش بديالى

2021/03/30 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تدمير نفق لتنظيم داعش الارهابي، في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالى.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الكتيبة الثانية […]

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