الإعلام الأمني تعلن العثور على المنصات المستخدمة بالهجوم الصاروخي على البيشمركة

2021/03/30 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بالعثور على المنصات التي استخدمت في الهجوم الصاروخي على الحدود الفاصلة بين محافظتي اربيل وكركوك، والتي تقع ضمن قاطع قوات البيشمركة.

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