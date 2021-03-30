الاتحاد الوطني وحزب الامة يبحثان الوضع العراقي الراهن

2021/03/30 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مسؤول العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني بمقر مكتب العلاقات في العاصمة الاتحادية بغداد، اليوم الثلاثاء، وفدا من حزب الامة العراقي برئاسة امينه عام محمود العكيلي واعضاء المكتب السياسي للحزب.

وناقش الجانبان الوضع العراقي الراهن والتحديات التي تواجه البلاد، فيما شكر الوفد الزائر مكتب العلاقات العراقية للاتحاد الوطني متمثلا بمسؤوله الدكتور مجيد حمد امين واعضاء المكتب لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

PUKmedia بغداد

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