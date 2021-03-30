غوتيريش يدعو إلى تخفيف الديون المترتبة على الدول الفقيرة واستحداث طرق للتمويل

2021/03/30 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى تخفيف الديون المترتبة على الدول الأكثر فقرا واستحداث طرق تمويل لمساعدة اقتصاد تلك الدول على التعاطي مع تداعيات الجائحة.

وقال غوتيريش إن على الاسرة الدولية توفير المساعدة الضرورية بشكل عاجل لجميع الدول النامية وأن هذه الدول بحاجة للحصول على سيولة إضافية للتمكن من التعافي من تداعيات الجائحة وهذا يتطلب استحداث آلية ديون جديدة تضمن إلغاء أو تبادل للديون مشيرا الى أن ست دول تخلفت عن سداد ديونها فيما تواجه ثلث الاقتصاديات الناشئة مخاطر أزمة مالية عالية الخطورة.

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