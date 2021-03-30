الرئيس السابق “دونالد ترمب” يطلق موقعا إلكترونيا للتواصل مع مناصريه

2021/03/30 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، إطلاقهما موقعاً إلكترونياً، مصمماً للبقاء على تواصل مع مناصريهما.

ونقلت صحيفة ذا هيل عن بيان مقتضب من مكتب الرئيس السابق أنه تم إطلاق الموقع الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين مبينا انه يسعى باستمرار إلى تعزيز الروح الدائمة للشعب الأميركي، والبقاء على تواصل.

وتأتي جهود الرئيس السابق، الرامية للبقاء على تواصل مع مؤيديه، بعد حظر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام التي أعقبت أحداث الشغب في مبنى الكابيتول مطلع العام الحالي.

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