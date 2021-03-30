وزارة المالية تقرر رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”نعيم عبعوب”

2021/03/30 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة المالية رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين بغداد الاسبق، نعيم عبعوب.

ووفقا لكتاب صادر عن وزارة المالية، حصلت التغيير، على نسخة منه، فقد تقرر رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنعيم عبعوب.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عام الفين وتسعة عشر إصدار محكمة جنح الرصافة ببغداد حكما غيابيا بالسجن ثلاث سنوات بحق أمين بغداد الاسبق نعيم عبعوب، على خلفية اتهامه بإلحاق ضرر بالمال العام.

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