ملف مدينة أور الأثرية.. مشاريع جديدة لتأهيل ’مهد النبي إبراهيم’

2021/03/30 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عزم الحكومة تطوير مدينة أور الأثرية، فيما أشارت إلى وجود استعدادات في هذا الصدد.

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وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، في بيان صادر عن الأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آذار 2021)، أن "مدينة أور الأثرية تحظى باهتمام واسع من لدن الحكومة العراقية؛ كونها تمتلك مكانة تأريخية وتراثية تمتد لآلاف السنين، وأن الاستعدادات جارية للشروع بعملية تأهيلها وتطويرها؛ لجعلها قبلة للوافدين من شتى أنحاء العالم، لما تمتلكه من مقومات جاذبة من الناحيتين الدينية والسياحية".

وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة تطوير وتأهيل مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار بحسب البيان، أن "اللجنة ستأخذ على عاتقها وضع الخطط الكفيلة لإظهار المدينة بشكلها اللائق ومكانتها الطبيعية والرمزية، بتكاتف الجهات الرسمية ذات العلاقة، من خلال بلورة الأفكار والخطط وإعداد الكشوفات لإنجاز هذا المشروع الحيوي المهم".

وأشار الغزي، إلى أن "اللجنة خلال اجتماعها الأول ستضع اللبنة الأولى لانطلاق المشروع، الذي سيعد بوابة لمحافظة ذي قار وإنعاشها اقتصادياً بالدرجة الأساس، على وفق الخطط التي ستقدمها الوزارات والمؤسسات الرسمية"، مبدياً استعداد الأمانة العامة لمجلس الوزراء "لتقديم جميع التسهيلات والدعم من أجل إنجاح المشروع".

وأضاف البيان، "وقدم أعضاء اللجنة، رؤاهم الأولية بعد توزيع المهام بحسب القطاعات المساهمة، وتوجيه كل فريق لإجراء المسح الميداني على المناطق المستهدفة داخل المدينة، فضلاً عن وضع الخطط الخاصة بصيانة الزقورة والأماكن الأثرية المحيطة بها، وسيتم رفع التوصيات التي خرج بها المجتمعون إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها، ومن ثم الشروع بعملية التطوير".

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