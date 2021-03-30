شركة أمازون تعتذر لفتاة عراقية عن منتج

2021/03/30 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت شركة أمازون، عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، لفتاة عراقية اشتكت من عرض منتج "ممسحة حمام" تحمل تصميم وألوان العلم العراقي، وتعهدت بـ"التحقيق بالحادثة وإزالة المنتج" من الموقع الإلكتروني.

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