2021/03/30 | 14:42 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من 127.45 مليون اصابة بكورونا على مستوى العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 127.45 مليون اصابة بكورونا على مستوى العالم) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 127.45 مليون اصابة بكورونا على مستوى العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).