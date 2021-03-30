2021/03/30 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق خارج تصنيف الحرية الاقتصادية العالمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق خارج تصنيف الحرية الاقتصادية العالمية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق خارج تصنيف الحرية الاقتصادية العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).