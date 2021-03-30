في كربلاء.. ضبط نحو 10 الاف حبة مخدرة في احد المنازل (صور)

2021/03/30 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة كربلاء، الثلاثاء، عن

ضبط نحو 10 الاف حبة مخدرة في أحد

المنازل.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز شؤون

المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط

كمية من الحبوب المخدرة

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