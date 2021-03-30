علماء يحذرون من مليارات الحشرات تستعد لاجتياح السماء بعد 17 عاما قضتها تحت الأرض

2021/03/30 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبراء من أن أسرابا من عشرات

المليارات من الحشرات جاهزة للاستحواذ

على السماء بعد أن بقيت ما يقرب من عقدين

من الزمن مدفونة تحت الأرض.

ويؤكد العلماء أن سربا من مجموعة تعرف

باسم Brood X من فصيلة ا

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