الحشد والجيش يبدآن تأمين مناطق واقعة على ضفاف دجلة في صلاح الدين

2021/03/30 | 14:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي مع الجيش، بعملية تأمين واسعة للمناطق الواقعة على ضفاف نهر دجلة في المحافظة....

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