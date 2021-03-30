2021/03/30 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

بيان لخلية الإعلام الأمني:

انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا ينقل عجلات نوع لاندكروز بيكب، صباح اليوم، وهي هدية من التحالف الدولي لبناء قدرات قوات الامن العراقية على الطريق السريع الدولي في محافظة ذي قار ، مما ادى الى احتراق احدى العجلات، دون خسائر بشرية.الى ذلك انفجرت عبوة ناسفة على الرتل ذاته في محافظة بابل بالقرب من جسر ١٧، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات والحمولة ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة بابل، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: استهداف رتل يحمل هدية من التحالف الدولي إلى العراق في الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: استهداف رتل يحمل هدية من التحالف الدولي إلى العراق في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).