الكعبي يدعو إلى الاستفادة من اليابان بالمشاريع التنموية وقطاعي الطاقة والموانئ

2021/03/30 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الثلاثاء (30 آذار 2021)، إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية في المشاريع التنموية الكبيرة وخصوصا في مجالي الطاقة والموانئ.

وقال مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكعبي استقبل بمكتبه السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي والوفد المرافق له، بحضور النائب عمر ريكاني، لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقة بما يعود بالنفع على الشعبين، وبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل".

ودعا الكعبي، بحسب البيان، الى "الاستفادة من الخبرات اليابانية في المشاريع التنموية الكبيرة والتي تحتاج لتمويل وتصاميم واستشارات فنية وهندسية خصوصا في قطاعي الطاقة والموانئ".

وأضاف، أن "العراق لدية رغبة كبيرة في توسيع العلاقة على كافة المستويات والمجالات سواء الاقتصادية او الصحية، اضافة الى التعليمية والثقافية وغيرها مع اليابان لتحقيق في اطار تحقيق خطة التنمية الشاملة".

واكد الكعبي، أن "مجلس النواب عازم على بناء علاقات دبلوماسية برلمانية مع اليابان والبعثات الدبلوماسية الاخرى المتواجدة في العراق لتطوير وتبادل الخبرات واقامة علاقات متوازنة مع الجميع بما يخدم سيادة واستقرار ومصالح البلاد".

وطالب اليابان بـ"بناء جسور العلاقات على المستوى الشعبي من خلال اقامة النشاطات والفعاليات داخل الجامعات وعلى مستوى المنظمات لتعزيز الثقة الشعبية".

بدوره اثنى السفير الياباني ببغداد على الجهود التي يبذلها مجلس النواب في اصدار التشريعات الهامة، معتبرا ان هذه المؤسسة ركيزة الديمقراطية في العراق، معربا عن حرصه الشديد لتمتين العلاقة مع الحكومة بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين.

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