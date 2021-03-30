حكم بالسجن 6 سنوات على مدان انتحل صفة مشرف قضائي

2021/03/30 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن لمدة ست سنوات لمدان بانتحال صفة مشرف قضائي.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، ان الهيئة الثانية في جنايات بابل نظرت قضية متهم انتحل صفة مشرف قضائي في المجلس، وقام باستحصال مبالغ مالية كبيرة من مواطنين لقاء غلق دعاوى وعمليات توسط في المحاكم باعتباره مشرفا على عمل قضاة التحقيق بحسب ادعائه للمشتكين، مشيرا الى ضبط هويات ومذكرات قبض وكتب صادرة من المحاكم بحوزة المدان.

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