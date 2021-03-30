رئاسة البرلمان: ماضون ببناء علاقات دبلوماسية برلمانية مع اليابان والدول الأخرى

2021/03/30 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، عزم البرلمان على بناء علاقات دبلوماسية برلمانية مع اليابان والبعثات الدبلوماسية الاخرى المتواجدة في العراق.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول […]

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