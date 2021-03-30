عاجل | الاعلام الأمني: استهداف رتل عسكري يحمل عجلات مهداة من التحالف الدولي في ذي قار.

2021/03/30 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

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الاعلام الأمني: استهداف رتل عسكري يحمل عجلات مهداة من التحالف الدولي في ذي قار.

الاعلام الأمني: الاستهداف كان بفعل انفجار عبوة ناسفة.

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