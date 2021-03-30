السيسي يتعهد بشراء المعدات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة في قناة السويس

2021/03/30 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد عبد الفتاح السيسي بشراء المعدات التي تحتاجها قناة السويس لمواجهة الازمات الطارئة.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز تابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية وذلك غداة تعويم السفينة التي جنحت في القناة وتسببت بإغلاقه لمدة ستة أيام، قال ان من مهم للغاية توفير أية معدات ومستلزمات تكون موجودة بشكل مستمر لتساهم في قدرة الهيئة وتلبي مطالبها في ظل حركة تطور السفن.

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