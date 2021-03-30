2021/03/30 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افادت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل ينقل عجلات مهداة من التحالف الدولي في محافظتي ذي قار وبابل.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “عبوة ناسفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف رتل يحمل عجلات مهداة من التحالف الدولي بذي قار وبابل المركز الخبري الوطني.

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