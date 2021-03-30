الاعلام الأمني: عبوتان ناسفتان تستهدفان ارتال للتحالف الدولي

2021/03/30 | 15:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بياناً حول استهداف ارتال للتحالف الدولي في محافظتي ذي قار وبابل.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، مستهدفة رتل ينقل عجلات نوع لاندكروز بيكب، وهي هدية من التحالف الدولي لبناء قدرات قوات الامن العراقية على الطريق السريع الدولي في محافظة ذي قار، مما ادى الى احتراق احدى العجلات، دون خسائر بشرية.

واضافت، ان عبوة ثانية انفجرت على الرتل ذاته في محافظة بابل بالقرب من جسر 17، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات والحمولة ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة بابل.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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