البيدر: امكانية استغلال المشتركات بين العراق ومصر والاردن لتحقيق قفزة كبيرة

2021/03/30 | 15:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح محلل في الشأن السياسي، إمكانية أستغلال المشتركات بين العراق ومصر والاردن لتحقيق قفزة كبيرة في واقع البلدان الثلاث.

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت أمس الاثنين، عن وصول وزيريّ الخارجية الاردني والمصري إلى العاصمة بغداد، للإعداد للقمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن، اذ قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل في مطار بغداد الدولي نظيريه الأردني أيمن الصفديّ، والمصري سامح شكري.

وقال المحلل والمراقب في الشأن السياسي علي البيدر في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، انه من الممكن أستغلال المشتركات عبر إمكانيات العراق النفطية ومصر البشرية والوضع الجيوسياسي للأردن لتحقيق قفزة كبيرة في واقع تلك البلدان.

واضاف، ان مشروع العراق ومصر والاردن سيكون بديل لمشروع الصين الإستراتيجي عالميًا ويحتاج الى مباركة أمريكية لمعالجة العقبات التي تقف أمامه، لافتا الى انه يحظى بتأييد شعبي وسياسي واسع وإرادة حكومية.

واشار البيدر، الى ان القمة الثلاثية ممكن ان تكون نواة لجامعة عربية مصغرة وإجراء إتفاقيات على الصعيد الأمني، مشيرا الى انه في وقتها ستكون هناك جبهة عربية تقف بوجه جميع الطامعين بالعراق.

PUKmedia خاص

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