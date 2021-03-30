الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن استهداف ارتال التحالف الدولي في ذي قار وبابل

2021/03/30 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بياناً بشأن استهداف ارتال التحالف الدولي في محافظتي ذي قار وبابل.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، مستهدفة رتل ينقل عجلات نوع لاندكروز بيكب، وهي هدية من التحالف الدولي لبناء قدرات قوات الامن العراقية على الطريق السريع الدولي في محافظة ذي قار، مما ادى الى احتراق احدى العجلات، دون خسائر بشرية".

واضافت ان "عبوة ثانية انفجرت على الرتل ذاته في محافظة بابل بالقرب من جسر ١٧، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات والحمولة ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة بابل".

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