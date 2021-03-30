بالصور: ضبط مخبأ للأعتدة والمتفجرات في قضاء تلعفر

2021/03/30 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، ضبط مخبأ للأعتدة والمتفجرات يعود للفلول الإرهابية في قرية "كرولاند" التابعة إلى قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكن الفوج الأول لواء المشاة 73 فرقة المشاة الخامسة عشرة، في قرية (كرولاند) التابعة إلى قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، وبعد البحث والتفتيش تم العثور على كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي بداخله، (35) عبوة ناسفة محلية الصنع، (10) قنبرة هاون عيار 120ملم".

واضاف البيان انه "وفي قرية حردان التابعة إلى ناحية ربيعة، تمكنت مفارز الفوج الثاني لواء المشاة 71 الفرقة أعلاه، من العثور على مخبأ للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية ضمّ (3) جلكانات سعة 20 لتراً تدخل في صنع العبوات الناسفة، (9) عبوات ناسفة محلية الصنع، (4) مساطر تفجير، (4) مساطر تفجير، (3) قنبرة هاون عيار 82ملم، (3) رمانات قاذفة ضد الدروع، (2) مقذوفات عيار 155 ملم".وتابع البيان ان "المواد أعلاه عُلجت وفُجرت من قبل مفرزة المعالجة في الفرقة آنفاً".

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