2021/03/30 | 15:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض ـ مباشر: قال رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، إن الهدف الأساسي من الاتحاد هو وضع الاستراتيجيات ليكون هناك توحيد للرؤى بين الأسواق العربية.وأضاف الدكاني في مقابلة مع "العربية" أنه يتم التركيز حالياً على وضع استراتيجيات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام لاتحاد البورصات العربية: نعمل على توحيد المعاملات بأسواق المنطقة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام لاتحاد البورصات العربية: نعمل على توحيد المعاملات بأسواق المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).