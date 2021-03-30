سنتان حبس لمدير مشروع ’نجمة بغداد’ السكني عن تلقي رشاوى

2021/03/30 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر مجلس القضاء الأعلى، السبت، حكما بالحبس الشديد بحق مدير مشروع نجمة بغداد السكني.

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وقال إعلام المجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آذار 2021): إن "محكمة مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قضت بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق مدير مشروع نجمة بغداد السكني عن جريمة إعطاء مبالغ مالية (كرشوة) بهدف الحصول على اجازات استثمارية في بغداد".

وأوضح البيان أن "المحكمة المختصة نظرت بقضية لمدير مشروع نجمة بغداد السكني في ابي غريب وأصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين تدفع الى خزينة الدولة وذلك عن جريمة اعطاء مبالغ مالية لموظف بغية الحصول على اجازات استثمارية في بغداد".

وأضاف أن " المحكمة وجدت الادلة كافية ومتحصلة لادانة المتهم وصدر القرار وفقا لاحكام المادة 308 وبدلالة المادة 310 من قانون العقوبات".

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