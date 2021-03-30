السيسي يتعهد بتوفير كل المعدات لمواجهة الطوارئ في قناة السويس

2021/03/30 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بشراء كل المعدات التي تحتاجها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة بعد تعويم سفينة ضخمة جانحة، أغلقت المجرى المائي 6 أيام.

وقال السيسي في مؤتمر صحافي في مركز لهيئة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية: “مهم للغاية توفير أي معدات ومستلزمات تكون موجودة بشكل مستمر لتساهم في قدرة الهيئة وتلبي مطالبها في ظل حركة تطور السفن”.

ومن جهته أشار رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إلى خطة توفير قاطرات تصل قوة شدها إلى 250 و300 طن إذ أن ما تمتلكه مصر من قاطرات في الوقت الحالي تصل قوة شدها إلى 160 طن.

وأعلن “التعاقد مع شركة صينية على 5 قاطرات، تبنى اثنتان في الصين و ثلاث في ترساناتنا هنا”.

وأعلن ربيع في بيان الاثنين “استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن”.

في الماضي، جنحت سفينة الحاويات “إم في إيفر غيفن” وتوقفت في عرض قناة السويس فأغلقته بالكامل، ما عطل الملاحة في الاتجاهين.

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