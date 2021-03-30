واشنطن تطالب بمعابر للمساعدات الإنسانية لسوريا وتدعو إلى تحسين الوضع الإنساني

2021/03/30 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الولايات المتحدة بإعادة فتح معابر لإيصال المساعدات الإنسانية عند الحدود السورية مغلقة منذ عام الفين وعشرين بضغط من روسيا على خلفية الحرب المستمرّة منذ عشر سنوات.

وتساءل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي ترأّس جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي حول الشقّ الإنساني في الملف السوري تساءل قائلا: كيف يعقل ألا نجد في قلوبنا، حسّاً إنسانياً مشتركاً لاتّخاذ إجراءات مهمة..



داعيا الى العمل للتوصل إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا.

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