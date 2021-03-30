نائب يتحدث لـNRT عن الجهات الداعمة لرفع سعر الدولار

2021/03/30 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى النائب عن سائرون علي سعدون اللامي، الثلاثاء، وجود اتفاق حول تخفيض اسعار الدولار، مشيرا الى وجود اتفاق مسبق من قبل الكتل السياسية بشأن سعر الصرف.

وقال اللامي في تصريح لـNRT عربية ،(30 اذار 2021) انه" لا يوجد اي اتفاق على تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي،"مبينا" وجود اتفاق مسبق بين جميع الكتل السياسية بارتفاع سعر الدولار الى 145 الف".

وأضاف اللامي ان" هذه القفزة لارتفاع سعر الدولار من 119 الى 145 لها جوانب سلبية، وبشكل خاص على الطبقات الفقيرة من اصحاب الدخل المحدود".

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