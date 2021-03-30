2021/03/30 | 15:37 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلط هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" الضوء على المواضيع التالية: لعنة الفراعنة تلاحق هند صبري، صيدلي عراقي يضرب عاملا أجنبيا ويثير موجة من الجدل، رحالة ليبي يتصدر المنصات ويثير الجدل فما قصته؟، فلسطينيات يحاربن البطالة عبر الرسوم المتحركة، مطاردة بين قرش وسمكة الراية في المغرب.

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