2021/03/30 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يطالب البرلمان بالإسراع في اقرار الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطالب البرلمان بالإسراع في اقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطالب البرلمان بالإسراع في اقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).