اقليم كوردستان يصدر قرارات جديدة لمواجهة جائحة كورونا

2021/03/30 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس من كل اسبوع في الدوائر والمؤسسات الحكومية، فيما فرضت حظرا لحركة التنقل مع المحافظات العراقية الاخرى 3 أيام من كل أسبوع أيضا، لمنع تفشي فايروس كورونا.

وكانت اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الموقف والوبائي لفايروس كورونا.

وقال سامان برزنجي وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع اللجنة، ان اللجنة العليا لمواجهة كورونا اتخذت مجموعة قرارات من اجل منع تفشي الفايروس وتقليل الإصابات والوفيات التي كانت مرتفعة خلال الاسبوعين المنصرمين.

وأضاف ان القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال اجتماعها هي كالتالي:

1-استمرار اغلاق المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والاهلية لغاية الـ 10 من شهر نسيان المقبل، مبينا ان المراحل التي لديها موعد الامتحانات بأن تجري الامتحانات وبعد التقييم سيكون هناك قرارات أخرى.

2- منع اقامة التجمعات والاحتفالات حفاظا على سلامة المواطنين.

3-منع اقامة الحفلات والمآتم وغلق قاعات المسارح والرياضة وقاعات الاحتفالات وقعات السينما.

4- غلق معابر الاقليم مع المحافظات العراقية الاخرى لـ 3 أيام من كل اسبوع، أيام الخميس والجمعة والسبت، والسماح بدخول الوفود الرسمية والحركة التجارية.

5-غلق النوادي الرياضية والترفيهية من بعد الساعة التاسعة الى السادسة مساءا، مع تغريم المخالفين.

6-استمرار اجراء فحص كورونا للوافدين الى اقليم كوردستان ومن جميع المنافذ.

7-ايقاف دوام الدوائر والمؤسسات الحكومية ايام الخميس.

8-استمرار الحركة التجارية مع تطبيق اجراءات منع تفشي كورونا.

واشار وزير الصحة الى انه سوف تصدر بيان مفصل من قبل وزارة الداخلية في اقليم كوردستان في وقت لاحق من اليوم.

PUKmedia خاص

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